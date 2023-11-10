الأمم المتحدة : 4300 طفل قُتلوا في غزة

10 نوفمبر، 2023 9:31 م
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غزة.. ارتقاء 10 شهداء إثر استهداف منزل في خان يونس بالقصف الإسرائيلي

قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وفقاً لمنشور للموقعالرسمي للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة خلال أربعة أسابيع قد بلغ أكثر من4300 طفل وهو يتجاوز العدد الإجمالي للأطفال الذي قضوا في الصراعات المسلحة في 22 دولة منذ سنة2020.

وفي تصريح صحفي بخصوص دراسة أممية حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع للنزاع على دولة فلسطين،قالت دشتي إن التقديرات تشير إلى أن 35 ألف وحدة سكنية قد تم هدمها بالكامل، وحوالي 212 ألف وحدة سكنية تعرضت لأضرار جزئية وذلك حتى الثالث من شهر نوفمبر الحالي.

وأضافت بأن 96 في المائة من سكان غزة يواجهون الآن حرمانا غير مسبوق من جميع الخدمات الأساسية،وسقطوا في فقر مفزع.

10 نوفمبر، 2023 9:31 م
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