اختتام أعمال القمة السعودية الأفريقية في الرياض

اختتمت أعمال القمة الاقتصادية السعودية الإفريقية، الذي عقد اليوم الجمعة، في العاصمة الرياض، بعداستعراض أوجه التعاون السعودي الإفريقي في عدد من المجالات الاستراتيجية.

وخلال افتتاح القمة أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مبادرة الملك سلمان الإنمائية في أفريقيا،والتي تتضمن تدشين مشروعات إنمائية بقيمة تتجاوز مليار دولار على 10 سنوات.

وأعرب الأمير عن دعم حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية كاملة بمجموعة الـ 20، مؤكدا أنه سيتم تقديم خمسةمليارات دولار كتمويل تنموي إضافي لأفريقيا حتى عام 2030.

وكشف ولي العهد السعودي أيضا أن المملكة ستزيد عدد سفاراتها في القارة إلى أكثر من 40.

من جهة ثانية، أكد بن سلمان على إدانة المملكة لكل ما يشهده قطاع غزة من انتهاكات.