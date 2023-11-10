“أنوار ليبيا” تنقذ “28” مهاجراً غير شرعي قبالة ساحل طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الجمعة، عن إنقاذ سفينة “أنوار ليبيا” مهاجرين غير شرعيين من الجنسية السورية قبالة ساحل طرابلس.

وقال الشركة في بيان إن سفينة “أنوار ليبيا” بينما كانت متجهة إلى ميناء مدينة طرابلس، وجد طاقمها قارب مطاطي للمهاجرين في عرض البحر وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة.

وأضافت: كواجب إنساني وأخلاقي قام الطاقم بتخفيض سرعة السفينة وتوقفت لإنقاذ المهاجرين عند النقطة (45) شمال شرق محطة طرابلس الإرشادية.

وتابعت تم إنقاذ جميع المهاجرين وعددهم 28 شخص جميعهم يحملون الجنسية السورية ومن بينهم نساء وأطفال، وتم صعودهم على متن السفينة، وتقديم المساعدة الطبية لهم .

وأشارت الشركة إلى أن سفينة “أنوار ليبيا” توجهت إلى المحطة الإرشادية بطرابلس لتوصيل كافة المهاجرين الذين تم إنقاذهم.