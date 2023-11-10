أسعار النفط تتجه للانخفاض الأسبوعي الثالث

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط قليلا، اليوم الجمعة، لكنها من المتوقع أن تنخفض للأسبوع الثالث مع انحسار المخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب الحرب على غزة، مما يسمح للمخاوف بشأن الطلب بتأكيد نفسها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 41 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 80.42 دولار للبرميل. في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 76.06 دولارا مرتفعة 32 سنتا أو 0.4 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.7 بالمئة هذا الأسبوع، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.9 بالمئة منذ الأسبوع الماضي.

وتعد الأسابيع الثلاثة من الانخفاضات هي أطول سلسلة خسائر أسبوعية، لكلا العقدين، منذ انخفاض لمدة أربعة أسابيع من منتصف أبريل إلى أوائل مايو.