أبوجناح يبحث مع الصحة العالمية تطوير القطاع الصحي 

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح مع ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا أحمد زويتن تطوير القطاع الصحي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على العمل لإطلاق الخطة العامة لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا خلال الخمس سنوات القادمة.

وتطرق أبوجناح وزويتن إلى إطلاق مبادرة رقمنة النظام الصحي لتعزيز نظام المعلومات الصحية وإنتاج البيانات والمعلومات لتمكين اتخاذ القرار القائم على الأدلة، وضمان التخصيص المناسب لموارد الرعاية الصحية، وتقييم تأثير العديد من التدخلات وتعزيز المساءلة والشفافية.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى تسلّم مخازن جهاز الإمداد الطبي، شحنة من أدوية أورام الأطفال بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الوطنية للنفط عام 2021 تحت إشراف وزارة الصحة.