أبوجناح يبحث مع الصحة العالمية تطوير القطاع الصحي 

10 نوفمبر، 2023 12:01 ص
0 2

أخبارليبيا24 

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح مع ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس البعثة في ليبيا أحمد زويتن تطوير القطاع الصحي. 

وأكد الجانبان خلال اللقاء على العمل لإطلاق الخطة العامة لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا خلال الخمس سنوات القادمة. 

وتطرق أبوجناح وزويتن إلى إطلاق مبادرة رقمنة النظام الصحي لتعزيز نظام المعلومات الصحية وإنتاج البيانات والمعلومات لتمكين اتخاذ القرار القائم على الأدلة، وضمان التخصيص المناسب لموارد الرعاية الصحية، وتقييم تأثير العديد من التدخلات وتعزيز المساءلة والشفافية. 

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى تسلّم مخازن جهاز الإمداد الطبي، شحنة من أدوية أورام الأطفال بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الوطنية للنفط عام 2021 تحت إشراف وزارة الصحة. 

10 نوفمبر، 2023 12:01 ص
0 2

المزيد من الأخبار

مركز طبرق الطبي

وفاة شخصين في طبرق ودخول آخرين للعناية نتيجة الخمور المغشوشة 

10 نوفمبر، 2023 1:36 ص

دومة يناقش مسألة الرقم الإداري مع مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا 

10 نوفمبر، 2023 12:56 ص

شرطة الصابري تضبط شخصًا من ذوي السوابق وبحوزته كمية من حبوب الهلوسة 

10 نوفمبر، 2023 12:43 ص

الكيلاني تبحث مستجدات إصدار وشحن بطاقات إيفاء مع مدير عام مصرف الجمهورية 

9 نوفمبر، 2023 11:24 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى