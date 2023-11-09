وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة حماد تحذر الجهات التابعة لها من التعامل مع حكومة الدبيبة

9 نوفمبر، 2023 8:27 م
0 3

أخبار ليبيا 24

طالب، وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، المبروك محمد غيث، الجهات التابعة للوزارة بعدم الاعتداد بالقرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوحدة، بأي شكل من الأشكال.

ووجه غيث خطابا تحت “هام جدا” لرؤساء مجالس الإدارات ومديري الجهات التابعة للوزارة، ورؤساء فروع الشؤون الاجتماعية، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة؛ بعدم الاعتداد بالقرارات والإجراءات الصادرة عن الحكومة المنتهية الولاية، بأي شكل من الأشكال.

وحذّر الوزير خلال الاجتماع الثاني مع رؤساء الفروع في مدينة بنغازي الإدارات المذكورة بالوزارة، من مخالفة التعليمات، متوعدًا باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة ضد المخالفين.

الوسوم
9 نوفمبر، 2023 8:27 م
0 3

المزيد من الأخبار

ضبط أشخاص بتهمة إزالة علامات بمنع البناء بقطعة أرض في منطقة السراج بطرابلس

9 نوفمبر، 2023 9:14 م

تجاوز الـ 9 آلاف.. رقم صادم لوفيات الحوادث المرورية في ليبيا خلال خمس سنوات

9 نوفمبر، 2023 8:56 م

بليحق: لقاء عقيلة وتكالة في القاهرة يأتي في إطار التشاور المستمر بين مجلسي النواب والدولة

9 نوفمبر، 2023 8:03 م

اللجنة العسكرية المشتركة تجدد الدعوة للالتزام بوقف إطلاق النار وإيجاد حل للانسداد السياسي

9 نوفمبر، 2023 7:23 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى