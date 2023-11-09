وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة حماد تحذر الجهات التابعة لها من التعامل مع حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

طالب، وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية، المبروك محمد غيث، الجهات التابعة للوزارة بعدم الاعتداد بالقرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوحدة، بأي شكل من الأشكال.

ووجه غيث خطابا تحت “هام جدا” لرؤساء مجالس الإدارات ومديري الجهات التابعة للوزارة، ورؤساء فروع الشؤون الاجتماعية، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة؛ بعدم الاعتداد بالقرارات والإجراءات الصادرة عن الحكومة المنتهية الولاية، بأي شكل من الأشكال.

وحذّر الوزير خلال الاجتماع الثاني مع رؤساء الفروع في مدينة بنغازي الإدارات المذكورة بالوزارة، من مخالفة التعليمات، متوعدًا باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة ضد المخالفين.