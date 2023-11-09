ناقش التطورات في غزة..السني: ليبيا ترأست الاجتماع الأول للمجموعة العربية 

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أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني أن ليبيا ترأست الأربعاء الاجتماع الأول للمجموعة العربية.

وأضاف السني أنه تمت مناقشة آخر تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المبذولة لوقف الاعتداءات المستمرة.

وأوضح مندوب ليبيا أنه تم التطرق إلى كيفية العمل على وقف إطلاق النار وتأمين دخول المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري.

ولفت إلى أنه نوقش كذلك آليات العمل العربي المشترك قبل القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في المملكة السعودية خلال أيام.

وأفاد أنه تم التأكيد على كيفية تنسيق الجهود للدفع بخطوات عملية فاعلة سواء من خلال مجلس الأمن أو الجمعية العامة وباقي أجهزة الأمم المتحدة ذات العلاقة ، وذلك انطلاقاً من القرار العربي والإسلامي المشترك الذي تم اعتماده في الجمعية العامة الأسبوع الماضي.