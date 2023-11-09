نائب المبعوث الأممي يناقش مع “النويري” الخطوات التالية بعد إقرار قوانين الانتخابات

أخبار ليبيا 24

التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ريزيدون زينينغا، بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعضو مجلس النواب عبد السلام نصية، لمناقشة الخطوات الضرورية التالية بعد إقرار المجلس للقوانين الانتخابية.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن نائب الممثل الخاص للأمين العام اتفق مع النويري، على أن التقدم على المسارات الأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية يكتسي أهمية بالغة لخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات ناجحة وشاملة.

جدد زينينغا، التأكيد على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رحبت باعتماد القوانين الانتخابية في صيغتها المنقحة، واعتبرت أنها قابلة للتنفيذ من الناحية الفنية، كما أثنت على لجنة 6+6 لإنجاز المهام المنوطة بها بنجاح.

وقدم زيننغا، إيضاحات للجهود التي تبذلها البعثة للدفع بهذه المسارات قدماً، ومتابعة مبادرة الممثل الخاص للأمين العام، عبد الله باتيلي، لجمع الفرقاء الرئيسيين في ليبيا بهدف التوصل لتسوية سياسية تمهد لتنفيذ القوانين الانتخابية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702.