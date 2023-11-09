مصر.. الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات

9 نوفمبر، 2023 4:12 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنتْ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن أسماء القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المرّتقبة.

وبحسب هيئة الانتخابات المصرية، فإن أسماء المرشحين الأربعة هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه الشمس، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم، بحسب الهيئة.

وفيما سبق… قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمصريين، خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن» في العاصمة الإدارية الجديدة: أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وقتٍ سابق.. اعتبر السيسي؛ أن السنوات الـ 10 الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات التي كانت موجودة في كل قطاعات الدولة، وفق قوله.

9 نوفمبر، 2023 4:12 م
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