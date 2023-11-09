قادم من بولندا .. ضبط مصنع لصناعة المشروبات الكحولية بمدينة زليتن

9 نوفمبر، 2023 1:14 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام عن ضبط شخصين أثناء مداهمة مصنعاً لصناعة الخمر والإتجار به في مدينة زليتن.

وقال مكتب النائب العام، إن معلومات وردت عن توريد معدة تستعمل في صنع المشروبات الكحولية من جمهورية بولندا عبر أحد منافذ الدولة، واستعمالها في صناعة والإتجار بمنتوج خارج عن دائرة التعامل.

وأوضح مكتب النائب العام، أن النيابة الجزئية بزليتن، تابعت إجراءات الاستدلال، التي اتخذها أعضاء مكتب البحث الجنائي زليتن إزاء المعلومات المتعلقة بالواقعة، فبادر إلى السماح بتفتيش، وأسفر عن ضبط متهمين اثنين متلبسين بارتكاب الفعل، ثم تولى الانتقال إلى مكان الواقعة ليثبت حالته، وكل ما يلزم لإثبات الجريمة مادياً .

9 نوفمبر، 2023 1:14 م
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