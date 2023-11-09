ضبط أشخاص بتهمة إزالة علامات بمنع البناء بقطعة أرض في منطقة السراج بطرابلس

أخبار ليبيا 24

أوقفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عدة أشخاص بتهمة إزالة علامات لمنع البناء بقطعة أرض بمنطقة السراج بطرابلس.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إنّه بعد ورود بلاغ لدوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفاده قيام أشخاص بمسح العلامات من على حوائط البناء داخل قطعة أرض بمنطقة السراج، والتي قامت دوريات الإدارة المدة الماضية بوقف البناء عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأنها من قبل مكتب النائب العام.

وأضافت، أن دوريات الإدارة توجهت الأربعاء إلى مكان الأرض وتم إعادة العلامات الدالة على المباني بعدم التصرف فيها.

وقالت الوزارة، إنّه تم ضبط الأشخاص الذين قاموا بإزالة هذه العلامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.