ضبط أشخاص بتهمة إزالة علامات بمنع البناء بقطعة أرض في منطقة السراج بطرابلس

9 نوفمبر، 2023 9:14 م
0 1

أخبار ليبيا 24

أوقفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عدة أشخاص بتهمة إزالة علامات لمنع البناء بقطعة أرض بمنطقة السراج بطرابلس.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إنّه بعد ورود بلاغ لدوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مفاده قيام أشخاص بمسح العلامات من على حوائط البناء داخل قطعة أرض بمنطقة السراج، والتي قامت دوريات الإدارة المدة الماضية بوقف البناء عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأنها من قبل مكتب النائب العام.

وأضافت، أن دوريات الإدارة توجهت الأربعاء إلى مكان الأرض وتم إعادة العلامات الدالة على المباني بعدم التصرف فيها.

وقالت الوزارة، إنّه تم ضبط الأشخاص الذين قاموا بإزالة هذه العلامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهات الاختصاص.

الوسوم
9 نوفمبر، 2023 9:14 م
0 1

المزيد من الأخبار

تجاوز الـ 9 آلاف.. رقم صادم لوفيات الحوادث المرورية في ليبيا خلال خمس سنوات

9 نوفمبر، 2023 8:56 م

وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة حماد تحذر الجهات التابعة لها من التعامل مع حكومة الدبيبة

9 نوفمبر، 2023 8:27 م

بليحق: لقاء عقيلة وتكالة في القاهرة يأتي في إطار التشاور المستمر بين مجلسي النواب والدولة

9 نوفمبر، 2023 8:03 م

اللجنة العسكرية المشتركة تجدد الدعوة للالتزام بوقف إطلاق النار وإيجاد حل للانسداد السياسي

9 نوفمبر، 2023 7:23 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى