سياساته المالية ستفلس الدولة..الحكومة الليبية تتهم الدبيبة بافتعال أزمة لزيادة أسعار الدولار 

أخبارليبيا24

اتهمت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بافتعال أزمة لزيادة أسعار الدولار.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها :”إن الحكومة منتهية الولاية افتعلت أزمة وهمية لزيادة أسعار الصرف الأجنبي بالسوق الموازي للقفز على تقرير ديوان المحاسبة 2022″.

وأضافت الحكومة :”خروج الدبيبة اليوم لتبرير أزمة افتعلها بأن سببها هو صرفنا 15 مليار دينار بدون رقابة متجاهلاً بأننا نصرف وفقا للميزانية المعتمدة من مجلس النواب”.

وتابعت الحكومة الليبية :”حكومة الدبيبة مغتصب السلطة أهدرت مئات المليارات بدون سند قانوني يجيز لها ذلك وفقاً لما صرح به وزير اقتصاد حكومته في اجتماعهم اليوم بمدينة غريان”.

وأشارت إلى أن الحكومة منتهية الولاية ممثلة في رئيسها تمارس الكذب والتضليل وتسويق الأوهام، موضحة أن سياسات حكومة الدبيبة المالية سينتج عنها انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة.

وتابعت الحكومة الليبية أن الدبيبة تنازل مجاناً عن عقارات واستثمارات خارجية ملك للدولة مقابل استمراره في السلطة.

ولفتت الحكومة الليبية، إلى أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي أمر مفتعل و لا مبرر له كون المركزي مستمر في صرف النقد الأجنبي.