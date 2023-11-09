توقعات بتجاوز إيرادات سوناطراك حاجز الـ 6 مليارات دولار

أخبار ليبيا 24

من المتوقع أن ترتفع إيرادات شركة سوناطراك بواقع 6.29 مليار دولار خلال العام الحاليّ.

وكالة الأنباء الجزائرية، قالت إن قانون المالية التصحيحي الجزائري رفع رفع السعر المرجعي لـ النفط إلى 70 دولارا للبرميل من 60 دولارًا، بحسب الوكالة.

وفيما سبق.. أعلنت شركة سوناطراك عن اكتشاف 10 حقول جديدة لـلنفط والغاز خلال النصف الأول من 2023.

وفي وقتٍ سابق.. بلغ حجم إيرادات شركة سوناطراك الجزائرية، من النفط والغاز في أول 5 أشهر من العام الجاري، أكثر من 21 مليار دولار.

وكالة الأنباء الجزائرية؛ أوضحت أن حجم مبيعات المحروقات منذ بداية العام وحتى نهاية مايو، حقق 68 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي، منها 38 مليون طن نفط مكافئ تم تصديرها.