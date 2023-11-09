تسجيل أول إصابة بجدري الأغنام جنوب البيضاء

9 نوفمبر، 2023 2:21 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح بو مباركة، تسجيل أول إصابة بجدري الأغنام جنوبي البيضاء.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال” قال بو مباركة، أن هذا المرض هو ثاني نوع من الأمراض التي يجرى تسجيلها في منطقة الجبل الأخضر، وذلك عقب تسجيل مرض الجلد العقدي بين الأبقار في وقت سابق.

وطالب مربي الأغنام في المنطقة المصابة بسرعة التوجه إلى القطاع الخاص، لتوفير العلاج اللازم رغم ارتفاع تكلفته وقلة الإمكانات.

وأوضح بو مباركة، أنه جرى عزل الأبقار المصابة بمرض الجلد العقدي لدى كل مربي، مطالبًا بتوفير العلاج عن طريق القطاع الخاص.

وأشار إلى غياب التوعية لدى المربين بطرق مكافحة المرض والوقاية منه، لحداثة وصوله لليبيا وسرعة انتشاره.

9 نوفمبر، 2023 2:21 م
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