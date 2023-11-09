تجاوز الـ 9 آلاف.. رقم صادم لوفيات الحوادث المرورية في ليبيا خلال خمس سنوات

أخبار ليبيا 24

كشفت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، عن رقم صادم للوفيات جراء الحوادث المرورية في ليبيا خلال خمس سنوات.

وأعلنت الوزارة، عن ارتفاع مفرط في مؤشر حوادث المرور في ليبيا، حيث ذكرت أنّه تمّ تسجيل خلال الفترة من (2018 – 2022) عدد (9245) حالة وفاة.

كما أعلنت عن (11532) إصابة بليغة، بينما بلغ عدد المركبات المتضررة خلال الفترة المذكورة (39618) مركبة، بقيمة تقديرية بلغت 218 مليون دينار ليبي.

وتنفيذا لتعليمات السيد وزير الداخلية المكلف بشأن اتخاذ كل التدابير للحد من ارتفاع مؤشر حوادث المرور خاصة تدابير التوعية المرورية.

وبمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا المرور على الطرقات الذي يوافق يوم 19 نوفمبر، أصدر مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص، لواء فيصل برنوص، تعليماته إلى كافة رؤساء أقسام المرور والتراخيص بمديريات الأمن بتكثيف الإجراءات من برامج توعية وحملات مرورية، لإلزام سائقي المركبات الآلية بقواعد وآداب السير في الطريق العام وتعزيز السلامة المرورية.