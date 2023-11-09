بليحق: لقاء عقيلة وتكالة في القاهرة يأتي في إطار التشاور المستمر بين مجلسي النواب والدولة

أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم الخميس، إن لقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، يأتي في إطار التشاور المستمر بين رئاسة المجلسين. وجرى اللقاء يوم أمس الأربعاء.

وأضاف بليحق، أن الجانبان استعرضا خلال اللقاء تطورات الموقف الراهن في ليبيا، واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة الليبية للوصول إلى حل ليبي- ليبي يحقق تطلعات ومصالح الشعب.