بعيو : نسعى لتوحيد الخطاب الإعلامي لخلق إعلام وطني قوي

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو قرارًا بإنشاء مركز تدريب وتطوير الإعلاميين في شتى المجالات الإعلامية مجهز بكافة الإمكانيات.

وأوضح قرار المؤسسة أن المركز سيكون نقطة انطلاقة للرقي بمستوى الإعلام وتوحيد الخطاب الإعلامي لصالح البلاد ونبذ خطاب الكراهية والفتنة، لافتًا أنه سيكون الأول من نوعه في مدينة بنغازي.

ولفت القرار أنه ستكون هناك مجموعة من الخطوات المهمة وفق آلية تعمل عليها مؤسسة الإعلام الليبية لخلق إعلام وطنيا قويا وناجح، لتوحيد الخطاب الإعلامي الليبي بمعايير مهنية موضوعية .

وتعتزم المؤسسة الليبية للإعلام التعاون مع نخبة من أساتذة الصحافة والإعلام من ليبيا وخارجها، وذلك لتبادل الخبرات وعقد دورات تدريبية وإقامة ورش عمل لكافة الإعلاميين على مستوى ليبيا.