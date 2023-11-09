المغرب.. القبض على 5 اشخاص تعاونوا مع إرهابيين

أخبار ليبيا 24

تمكنتْ وزارة الدفاع المغربية من القبض على 5 أشخاص بشبهة تقديم السند للإرهابيين.

وأوضحتْ الوزارة في بيانٍ لها أنَ قوات الجيش «كشفت ودمرت، مطلع الشهر الحالي، 12 قنبلة تقليدية الصنع، كما صادرت مسدسين رشاشين خلال عملية تمشيط بتندوف، جنوب غربي البلاد»

وفي سياقٍ منفصل… قفز عجز الميزانية المغربي بنحو 190% خلال أول تسعة أشهر من 2023، بواقع 3.1 مليار دولار، وفق وزارة المالية المغربية.

وفي وقتٍ سابق.. حقق اقتصاد المغرب خلال الربع الثاني من 2023، نموًا بنسبة 2.3 بالمئة؛ بفضل تحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية.

كما ارتفع حجم القروض البنكية في المغرب مع حلول نهاية أغسطس الماضي إلى 103.2 مليار دولار.

الحكومة المغربية أكدت أن الارتفاع جاء بنسبة 4.6 بالمئة على أساس سنوي، حيثُ استحوذت القروض العقارية على نحو الثلث، وفق الحكومة.