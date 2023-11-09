اللجنة العسكرية المشتركة تجدد الدعوة للالتزام بوقف إطلاق النار وإيجاد حل للانسداد السياسي

أخبار ليبيا 24

جددت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 دعوتها للأطراف السياسية بتحمل مسؤوليتها وإيجاد حل للانسداد السياسي، والمحافظة على وقف إطلاق النار.

وطالبت اللجنة العسكرية في ختام اجتماعها اليوم الخميس في تونس، الأطراف كافة بالالتزام بوقف إطلاق النار وعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تزعزع الاستقرار والمشهد الأمني في كافة التراب.

وأوصت اللجنة العسكرية بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها والتركيز على دعم اللجان الفرعية المعنية باستدامة وقف إطلاق النار.

وعرضت اللجنة خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها عقب اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

من جانب آخر عبّرت اللجنة عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.