اللجنة العسكرية المشتركة تجدد الدعوة للالتزام بوقف إطلاق النار وإيجاد حل للانسداد السياسي

9 نوفمبر، 2023 7:23 م
0 0

أخبار ليبيا 24

جددت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 دعوتها للأطراف السياسية بتحمل مسؤوليتها وإيجاد حل للانسداد السياسي، والمحافظة على وقف إطلاق النار.

وطالبت اللجنة العسكرية في ختام اجتماعها اليوم الخميس في تونس، الأطراف كافة بالالتزام بوقف إطلاق النار وعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تزعزع الاستقرار والمشهد الأمني في كافة التراب.

وأوصت اللجنة العسكرية بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها والتركيز على دعم اللجان الفرعية المعنية باستدامة وقف إطلاق النار.

وعرضت اللجنة خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها عقب اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

من جانب آخر عبّرت اللجنة عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

 

 

الوسوم
9 نوفمبر، 2023 7:23 م
0 0

المزيد من الأخبار

البحث الجنائي يسترجع أراض ومبان مملوكة للدولة بعدة مناطق بجنوب وغرب بنغازي

9 نوفمبر، 2023 6:53 م

الدبيبة: إنفاق مواز تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار

9 نوفمبر، 2023 6:40 م

توقعات بتجاوز إيرادات سوناطراك حاجز الـ 6 مليارات دولار

9 نوفمبر، 2023 4:20 م

إسرائيل تخسر 600 مليون دولار أسبوعيًا

9 نوفمبر، 2023 4:13 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى