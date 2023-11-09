الكيلاني تبحث مستجدات إصدار وشحن بطاقات إيفاء مع مدير عام مصرف الجمهورية 

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بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع مدير عام مصرف الجمهورية مستجدات إصدار وشحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشر عاما.

وناقشت الكيلاني الإجراءات المتخذة من المصرف لتسهيل سحب البطاقات واستخدامها وسرعة إصدارها.

وتطرقت الوزيرة إلى عمليات البدل فاقد وإعادة التفعيل والرقم السري وغيرها من الأمور المتعلقة ببطاقات (إيفاء).

وتم الاتفاق في الاجتماع كذلك على حزمة من الاجراءات لتذليل الصعوبات ومعالجة بعض المواضيع المتعلقة بسير عمل المشروع.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حرصها على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات خدمة لأمهاتنا وبناتنا.