القسّام تطلق صواريخ على قاعدة عسكرية إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

أطلقتْ كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، صواريخ على قاعدة رايم العسكرية الإسرائيلية ومدينة أشدود.

وبحسب بيان الكتائب.. جرى الهجوم الصاروخي على أشدود المحتلة ردًا على هجمات ضد المدنيين، وفقَ البيان.

وأعلنت القسّام أمس تدمير 14 دبابة وآلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانٍ لها: «إن عناصرها دمّروا، منذ صباح اليوم، 14 آلية لجيش الاحتلال بين دبابة وناقلة جنود على محاور القتال في غزة وشمال القطاع»، بحسب البيان.

وفيما سبق… تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من تدمير دبابة، 4 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن القسّام قولها: «دمرنا أربع آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، بقذائف الياسين 105 منذ فجر اليوم».