القبض على نيجيري قتل طفلة ودفنها داخل أحد المزارع

9 نوفمبر، 2023 1:06 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق القبض على نيجري الجنسية قتل طفله ودفنها داخل أحد المزارع التي يعمل بها.

وقال الجهاز في إدراج على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنهم تلقوا بلاغًا عن اختفاء الطفل وهو حديث الولادة.

وأوضح الجهاز، أنه أثناء التحقيقات تبين أن والده قتله عبر وضع مادة الكلور داخل رضاعة بلاستيكية بدلاً من الحليب، ودفنه داخل مزرعة يعمل بها محاولاً طمس جريمته.

وأضاف الجهاز، أن بعد القبض عليه اعترف بجريمته دون توضيح الأسباب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

9 نوفمبر، 2023 1:06 م
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