الصحة الحيوانية تُطالب مربي الأغنام في البيضاء بتحصين أغنامهم بلقاح الجدري

أخبار ليبيا 24

طالب مدير مكتب الصحة الحيوانية البيضاء، رافع التواتي، كافة مربي الأغنام داخل نطاق بلدية البيضاء تحصين أغنامهم (قطعان الأغنام ) باللقاح جدري الأغنام.

وقال التواتي في خطاب تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، أنه تم رصد انتشار الإصابة بهذا المرض بمنطقة جنوب الجبل الأخضر، ولخطورة المرض على الأغنام لما سببه من نفوق في الأغنام والإجهاض في الأجنة، عليهم التحصين وبشكل فوري وسريع.

وأوضح التواتي، أنه عملية التحصين يجب أن تتم خلال هذه الأيام حتى لا ينتشر مرض جدري الأغنام في مناطق الجبل الأخضر.

وكان قد أعلن مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح بو مباركة، تسجيل أول إصابة بجدري الأغنام جنوبي البيضاء.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال” قال بو مباركة، أن هذا المرض هو ثاني نوع من الأمراض التي يجرى تسجيلها في منطقة الجبل الأخضر، وذلك عقب تسجيل مرض الجلد العقدي بين الأبقار في وقت سابق.

وطالب مربي الأغنام في المنطقة المصابة بسرعة التوجه إلى القطاع الخاص، لتوفير العلاج اللازم رغم ارتفاع تكلفته وقلة الإمكانات.

وأوضح بو مباركة، أنه جرى عزل الأبقار المصابة بمرض الجلد العقدي لدى كل مربي، مطالبًا بتوفير العلاج عن طريق القطاع الخاص.

وأشار إلى غياب التوعية لدى المربين بطرق مكافحة المرض والوقاية منه، لحداثة وصوله لليبيا وسرعة انتشاره.