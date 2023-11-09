الدبيبة: القضاء على تهريب الوقود لا يتم إلا برفع الدعم عن المحروقات

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن القضاء على تهريب الوقود لا يتم إلا برفع الدعم عن المحروقات، مقترحا استبداله بالدعم النقدي للمواطنين، مشيرا إلى استمرار عمليات تهريب الوقود في المنطقة الشرقية رغم ضرب مخازن التهريب في المنطقة الغربية.

وفي كلمته خلال اجتماع الحكومة العادي التاسع للعام 2023، اليوم الخميس، قال الدبيبة: “إن شركات مثل البريقة لتسويق النفط تشتكي من ظاهرة التهريب عبر الشركات التي توزع من خلالها شحنات الوقود”.

وأضاف الدبيبة: “أجرينا استطلاعا لآراء الشباب حول ملف الوقود، وطرحنا عليهم ثلاثة خيارات، وهو بقاء الوقود مدعما كما الحال حاليا، أو استبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي، أو تحويل دعم المحروقات إلى دعم جزئي وتخصيص كوبونات للمواطنين للحصول على الوقود من المحطات”.

وتابع: “تفاجأنا بأن الشباب اختاروا أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهذا دليل على حساسية هذا الملف بالنسبة للشعب الليبي”.