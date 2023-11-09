الدبيبة: إنفاق مواز تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار

أخبار ليبيا 24

اعتبر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن الإنفاق الموازي، هو من ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار، اليومين الماضيين، وذلك دون أية إشارة لطبيعة هذا الإنفاق.

وقال الدبيبة، في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في غريان، أن حكومته ملتزمة بالكامل بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي وتوازن الاقتصاد، والعمل مع المؤسسات من أجل ذلك.

وأشار إلى أن، وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ولم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية، ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار.

وتجاوز، يوم الثلاثاء الماضي، سعر الدولار في السوق الموازية حاجز الـ6 دنانير ليبية للدولار الواحد. وهذا الارتفاع تسبب في قلق شعبي ومخاوف من انعكاس ذلك على تكاليف المعيشة.

ومن جهتها، اعتبرت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أن ما يقوم به تجار السوق الموازي للعملات الأجنبية من مضاربات وهمية بهدف رفع قيمتها، يعد محاولات لضرب الاستقرار الاقتصادي.

ووصفت الحكومة في بيان، المضاربات من قبل تجار السوق الموازي بالمحاولات اليائسة ممن يقفون وراءهم بغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، ليستمر فسادهم الممنهج واستفادتهم غير المشروعة وإيقاف حركة الإعمار والتنمية.