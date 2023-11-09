الحويج يحذر من انهيار العملة المحلية والدبيبة يقترح تشكيل لجنة مع المركزي للعمل على استقرارها  

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حذر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، من انهيار الدينار داعيا إلى تشكيل لجنة لدراسة حلول عاجلة وصولا إلى استقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومة الوحدة، اليوم الخميس، والذي شهد نقاشا حول تراجع سعر الدينار خلال الأيام الماضية أمام الدولار في السوق الموازية، حيث حذر الحويج من تأثير الأزمة على ارتفاع الأسعار، فيما طرح رئيس الحكومة مقترحا بتشكل لجنة للعمل مع مصرف ليبيا المركزي على استقرار العملة المحلية.

وقال الحويج إن تراجع الدينار يؤثر سلبا على أسعار السلع والبضائع، مرجعا ما حدث إلى السياسات النقدية الخاصة بالمصرف المركزي، حسب حديثه في الاجتماع العادي التاسع للحكومة للعام 2023، المنعقد في غريان.

وأكد الدبيبة إن سعر الدينار تحدده السياسات النقدية التي يتحكم فيها المصرف المركزي، محملا ما وصفه بالإنفاق الموازي الذي لا يخضع للرقابة، الذي تجاوز أكثر من 15 مليار دينار، مسؤولية الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في سعر الدولار.

وبخصوص السياسات النقدية، قال الدبيبة: “إن الحكومة لا تملك سوى تقديم المقترحات إلى المصرف”، موجها بتشكيل لجنة تضم وزراء المالية والاقتصاد والمواصلات للقاء مسؤولي المركزي والعمل على تحقيق استقرار الدينار.