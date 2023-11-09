البحث الجنائي يسترجع أراض ومبان مملوكة للدولة بعدة مناطق بجنوب وغرب بنغازي

أخبار ليبيا 24

استرجع جهاز البحث الجنائي، تنفيذا لتعليمات المحامي العام، عدد من الأراضي والمباني المملوكة للدولة، والتي كانت مستغلة بالمخالفة للقانون من قبل الغير بمناطق جنوب وغرب بنغازي.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، إنه، تنفيذا لتعليمات المحامي العام القاضية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أملاك الدولة التي تم الاعتداء عليها، فقد تمكن الجهاز من استرجاع عدد من الأراضي والمباني المملوكة للدولة الليبية، والتي كانت مستغلة بالمخالفة للقانون من قبل الغير.

وأضافت، أن ذلك جاء ذلك في إطار حملة أمنية موسعة أطلقتها إدارة مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي بالتعاون مع مكتب مصلحة أملاك الدولة قمينس، تستهدف استرجاع أراضٍ ومبانٍ إدارية عائدة ملكيتها للدولة الليبية وتم الاعتداء عليها من قبل الخارجين عن القانون.

وأوضحت الإدارة، أن الحملة شملت ا الأراضي والمباني الواقعة في النطاق الإداري لمكتب مصلحة أملاك الدولة قمينس، بمناطق سلوق وجردينة وقمينس وجروثة وأم الحيران.

وأكدت الإدارة أن الحملة لا تزال مستمرة لحماية ممتلكات الدولة الليبية من التعديات.