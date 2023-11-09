الإيرادات المحققة والنفقات العامة من يناير وحتى سبتمبر 2023

9 نوفمبر، 2023 9:38 ص
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

  • أجمالي النقاقات المالية العامة: 84 مليار دينار
  • المرتبات وما في حكمها إجمالي النفقات :43.3 مليار دينار المالية العامة
  • نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل: 7.1 مليارات دينار
  • نفقات الدعم: 17.2 مليار دينار
  • الترتيبات المالية الاستثنائية المؤسسة النفط: 8.7 مليارات دينار
  • مشروعات وبرامج التنمية: 3 مليارات دينار
  • الترتيبات المالية الاستثنائية لشركة الكهرباء: إجمالي الإيرادات 4.4 مليارات
  • أجمالي الإيرادات المالية 87.9 مليار دينار

المصدر : حكومة الوحدة الوطنية

9 نوفمبر، 2023 9:38 ص
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