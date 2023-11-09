الإيرادات المحققة والنفقات العامة من يناير وحتى سبتمبر 2023
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
- أجمالي النقاقات المالية العامة: 84 مليار دينار
- المرتبات وما في حكمها إجمالي النفقات :43.3 مليار دينار المالية العامة
- نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل: 7.1 مليارات دينار
- نفقات الدعم: 17.2 مليار دينار
- الترتيبات المالية الاستثنائية المؤسسة النفط: 8.7 مليارات دينار
- مشروعات وبرامج التنمية: 3 مليارات دينار
- الترتيبات المالية الاستثنائية لشركة الكهرباء: إجمالي الإيرادات 4.4 مليارات
- أجمالي الإيرادات المالية 87.9 مليار دينار
المصدر : حكومة الوحدة الوطنية