الأرصاد الجوية: هطول للأمطار على المناطق الساحلية والجبل الأخضر الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء اليوم الخميس معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين (2824) م، وعلى الوسط والجنوب مابين (28-33)م، وتسجل انخفاض ملحوظ بداية الأسبوع على مناطق الشمال خاصة الشمال الغربي.

كما توقع المركز تكاثر السحب يوم السبت على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية، وتمتد الاحتمالية مساءً لتشمل مناطق الشمال الشرقي.

وبين المركز أن أفضل فرصة لهطول الأمطار بداية من يوم الإثنين على الشمال الشرقي خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.