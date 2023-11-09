استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن وصف حماد حقيقي حول عمليات المضاربة في سعر صرف الدولار وأنه محاولة يائسة لضرب الاستقرار

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

وصف، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، الثلاثاء الماضي، أن عمليات المضاربة في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي بأنها “وهمية” ومحاولات يائسة لضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.

ويأتي ذلك بينما شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا جديدا في الأسواق الليبية الموازية تجاوز فيه حاجز الستة دنانير للدولار الواحد، وذلك بعد أن استقر سعره لسنوات عند الخمسة دنانير للدولار الواحد.

وفي بيان، قال حماد: “نطمئن جميع أبناء الشعب الليبي أن ما يقوم به تجار السوق الموازي للعملات الأجنبية من مضاربات وهمية بهدف رفع قيمتها، ما هي إلا محاولات يائسة ممن يقفون وراءهم؛ بغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وليستمر فسادهم الممنهج واستفادتهم غير المشروعة، وإيقاف حركة الإعمار والتنمية التي لن تتحققَ مكاسبهم عبرها”.

وأشار البيان، إلى أن هذه المضاربات، تأتي في الوقت الذي تشهد أغلب المدن الليبية حاليا طفرة غير مسبوقة منذ زمن طويل، من استتباب الأمن، والاستقرار في شتّى المجالات، بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، والتي استغلها المستفيدون من مثل هذه الظروف من تجار الحروب والأزمات، في إثراء أنفسهم على حساب الشعب واستغلال معاناته.

وقال: إن “في سبيل التأكيد على مواجهة هؤلاء المخربين المفسدين، فإننا نؤكد للجميع أن توفير النقد الأجنبي وبالأسعار المحددة رسميًا، هو أمر مستمر وطبيعي وعبر الأدوات الرسمية للدولة، وجميع المصارف دون استثناء تقوم بفتح الاعتمادات المستندية لمستحقيها، وكذلك استمرار عمليات شحن البطاقات الخاصة بالعملة الأجنبية للمواطنين تسير بشكل طبيعي وعبر جميع المصارف ودون استثناء”.

ولفت البيان إلى أن ليبيا “شهد الآن نهضة اقتصادية عظيمة، من خلال إطلاق عدد كبير من المشروعات الضخمة في العديد من عناصر البنية التحتية؛ مثل الطرق، والكهرباء، والمياه والاتصالات، وكذلك صيانة وتهيئة التجمعات السُكّانية المتهالكة، وتوفير معايير العيش الصحي الكريم بها، حيث تسير وتيرة العمل بسباق مع الزمن، لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات، التي تتطلبها المرحلة الحالية، وتحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة، لتوفير الحياة الكريمة لشعبنا العظيم”.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل وصف حماد لعمليات المضاربة في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي بأنها وهمية ومحاولات يائسة لضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي وصف حقيقي؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن وصف حماد حقيقي حول عمليات المضاربة في سعر صرف الدولار وأنه محاولة يائسة لضرب الاستقرار.

أكد المشارك، Ail Monmd، أن وصف رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد حقيقي حول عمليات المضاربة في سعر صرف الدولار وأنه محاولة يائسة لضرب الاستقرار.

من جانبه وصف المشارك، اسامة السعيطي، رئيس الحكومة الليبية بأنه لا يتملك شيئا وأن التحكم في سعر صرف الدولار يمتلكه محافظ مصرف ليبيا المرزي الصديق الكبير، وفق تعبيره.

وأيضا أكد مشارك آخر يطلق على نفسه لقب، السهم الابيض، أن وصف حماد حقيقي حول عمليات المضاربة في سعر صرف الدولار وأنه محاولة يائسة لضرب الاستقرار.