إسرائيل تخسر 600 مليون دولار أسبوعيًا

أخبار ليبيا 24

أكد البنك المركزي الإسرائيلي، خسارة الاقتصاد الإسرائيلي نحو 600 مليون دولار أسبوعيًا.

وأرجع البنك المركزي الإسرائيلي سبب الخسارة إلى نقص القوى العاملة، وفق قوله.

وفي إحصائيةٍ سابقة… تكبد الحرب على قطاع غزة إسرائيل 51 مليار دولار، أي نحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي.

وبحسب بياناتٍ أولية صادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، تستند التكاليف المتوقعة إلى احتمال استمرار الحرب من 8 – 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة دون تدخل خارجي، بحسب الوزارة.

من جهةٍ أخرى… قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأبرز الأورومتوسطي ومقره جنيف، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو جرام من المتفجرات.