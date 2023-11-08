مقتل عناصر من قوات النظام السوري في هجمات شنّها داعش

أخبار ليبيا 24

قتل 30 شخصًا من قوات النظام السوري إثر هجمات متزامنة شنّها تنظيم داعش في سوريا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ كشف في بين له: «مقتل أربعة عسكريين و26 عنصراً من قوات الدفاع الوطني جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم (داعش) فجر اليوم على حواجز ونقاط عسكرية» معتبرًا أن هذه الهجمات تعد من بين الأعلى خلال العام الحالي 2023.

وفي سياقٍ ذي صلة.. حيّدت وزارة الدفاع التركية أكثر من 14 مسلحًا كرديًا جراء هجمات على مواقع للمسلحين في شمال سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، أن الصراع اشتد في المنطقة على خلفية وقوع هجوم بقنبلة في أنقرة، على حد قولها.

وفي وقتٍ سابق.. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تورط أطراف خارجية بدعم التنظيمات الإرهابية، مطالبُا باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان: «التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا والدعم الذي تتلقاه هو أوضح مثال على أن التهديدات الإرهابية تتلقى دعماً خارجياً». على حد قوله.