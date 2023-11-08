مستورد عن طريق وزارة الصحة..جنائي بنغازي يضبط شخصًا يقوم ببيع دواء مخصص لمرضى السرطان  

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط القائم بأعمال إحدى الصيدليات لبيعه دواءً مخصصًا لمرضى سرطان الدم.

وأوضحت المديرية أن الدواء يستورد عن طريق وزارة الصحة الليبية ويصرف للمرضى بالمجان وغير قابل للتداول التجاري.

وأكد رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي المقدم خالد الرابحي، أن معلومات وردت لدى القسم مفادها قيام القائمين على إحدى الصيدليات بالمدينة ببيع منتج طبي يستورد عن طريق وزارة الصحة الليبية يصرف للمرضى وغير قابل للتداول التجاري.

وتابع قائلاً :”انطلقت على الفور أعمال البحث والتحري وتأكد من صحة المعلومات وكذلك مكان الصيدلية وملاكها، وتم إعداد كمين وذلك بتكليف أحد أعضاء التحريات بقسم البحث بالمديرية بهذه المهمة”.

وأوضح الرابحي أن عضو التحريات دخل إلى الصيدلية وطلب ذلك الدواء والذي يحمل اسم (Imatinib) المخصص لعلاج مرضى سرطان الدم تحصل على فاتورة عرض بيع الدواء بقيمة 3000 دينار للعلبة”.

وأفاد أن عضو التحريات طلب عُلبة الدواء وتبين أنها تحتوي على كلمات باللغة الإنجليزية قد تم كشطها وتعني بأن الدواء غير مخصص للبيع.

واستطرد قائلا :”وبالتواصل مع أحد مصادرنا بهيئة الرقابة على الأدوية والأغذية أفاد بأن الدواء يحظر بيعه كونه مستورد من قبل أجهزة الدولة”.

وأوضح الرابحي أنه عقب تقنين الإجراءات تم الانتقال لمكان الصيدلية بضبط كل من يعمل بداخلها وكذلك ضبط الدواء سالف الذكر.

وبين أنه بالاستدلال معهم جميعاً تبين أن أحدهم شخص مسؤول مكلف بالمشتريات داخل الصيدلية يحمل الجنسية الفلسطينية بالاستدلال معه أفاد بأن الدواء تم شراءه بدون فاتورة شراء والذي قام بشرائه مالك الصيدلية وأفاد بهوية المالك وهو ليبي الجنسية”.

وأضاف رئيس القسم، ان المتهم أكد أن المالك المتواجد بتركيا يقوم بتهريب الدواء من مركز بنغازي الطبي عن طريق أحد الأطباء بمساعدة سيدة وافاد باسمها وبأنه يشتريه بسعر 400 دينار للعلبة ويقوم ببيع العلبة بسعر 3000 دينار”.

ولفت إلى أنه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالته إلى النيابة العامة وجاري البحث والتحري لضبط باقي الأطراف لتقديمهم للعدالة”.