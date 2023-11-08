مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد يؤكد إحالتها للمصارف الأسبوع المقبل 

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أكد مدير عام مشروع منحة الزوجة والأولاد أن منحة الزوجة والأولاد ستحال إلى المصارف خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح مدير المشروع خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، أن الوزارة انتهت من أعمال المطابقة مع وزارة المالية والعمل.

واستعرضت الكيلاني خلال الاجتماع أمس الثلاثاء اللائحة التنفيذية لمشروع منحة الزوجة والاولاد والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

وناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بعص الإجراءات منها اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن ترجيع قيم المبالغ ممن لديهم ازدواجية.

وناقش المجتمعون كذلك تسوية المبالغ العالقة وصرف الملاحق تباعا بداية من الأسبوع المقبل.

وتطرق الاجتماع إلى إتمام تسوية أوضاع المبالغ المعلقة في الربع الثالث في الحسابات المصرفية وذلك بعد إجراءات المطابقة مع المصارف.