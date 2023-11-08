مؤسسة النفط تعلن عن إطلاق بوابة تسجيل المستثمرين لديها

أخبار ليبيا 24

أعلنت، المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إطلاق بوابة تسجيل المستثمرين لديها، والتي تهدف إلى استغلال إمكانات حقول النفط التي لم تطور، وتعزيز البنية التحتية لقطاع النفط.

ودعت المؤسسة المستثمرين للاستثمار من خلالها والانضمام لها، واعدة بالحصول على فرصة واعدة يقدمها قطاع الطاقة في ليبيا.

وقالت المؤسسة، إن إطلاق البوابة يأتي تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في إنتاج النفط الليبي، وسعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمؤسسة لزيادة الإنتاج، وتعزيزا لمبدأ الشفافية.