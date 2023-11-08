لإعادة تنظيم دفنها..  استخراج 62 رفات من ضحايا السيول من مقبرة الظهر الحمر

8 نوفمبر، 2023 8:01 ص
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أخبار ليبيا 24

استخرجت فرقة التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم 62 رفات من ضحايا السيول إثر العاصفة المتوسطية “دانيال” من المقابر الجماعية بمقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها.

وقال المركز، في بيان له، “إن الفرقة المساندة للطب الشرعي استخرجت 62 رفات متوفي وكيس أشلاء، يعود لضحايا جرى دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية”.

وأوضح المركز أن الفرق تقوم باستخراج الرفات ووضعه في أكياس الجثامين، وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة إجراءات إعادة تنظيم دفنها، بإشراف ومتابعة النيابة العامة.

8 نوفمبر، 2023 8:01 ص
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