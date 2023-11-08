علماء أوروبيون: 2023 سيكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق منذ 125 ألف عاما

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قال، علماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن العام الحالي سيكون الأكثر حرارة في العالم منذ 125 ألف عام، بعد أن أظهرت بيانات أن الشهر الماضي كان الشهر الأكثر سخونة في أكتوبر على الإطلاق بفارق كبير.

وقالت سامانثا بيرجيس، نائبة مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، وفقا لرويترز، إن الشهر الماضي تجاوز أعلى متوسط درجة حرارة سابق في أكتوبر، منذ عام 2019، بمقدار 0.4 درجة مئوية، واصفة شذوذ درجة الحرارة بأنه “شديد للغاية”.

وقالت، خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، في بيان، إن ذلك يجعل عام 2023 ككل “من المؤكد تقريبًا” أن يكون العام الأكثر حرارة على الإطلاق.

انبعاثات الغازات الدفيئة

وتأتي الحرارة نتيجة لاستمرار انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ظهور نمط مناخ النينيو، الذي يحدث بشكل طبيعي هذا العام، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في شرق المحيط الهادئ.

العام الحالي الأكثر سخونة على الإطلاق هو عام 2016 – وهو عام آخر من أعوام ظاهرة النينيو – على الرغم من أن عام 2023 في طريقه لتجاوز ذلك.

وتعود مجموعة بيانات كوبرنيكوس إلى عام 1940. وقالت بيرجيس: “عندما نجمع بياناتنا مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يمكننا القول إن هذا هو العام الأكثر دفئًا خلال الـ 125 ألف عام الماضية”.

وتتضمن البيانات طويلة المدى الصادرة عن لجنة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة، قراءات من مصادر مثل عينات الجليد وحلقات الأشجار والرواسب المرجانية.

ويؤدي تغير المناخ إلى تغذية الظواهر المتطرفة المدمرة على نحو متزايد. وفي عام 2023، يشمل ذلك الفيضانات التي أودت بحياة آلاف الأشخاص في ليبيا، وموجات الحر الشديدة في أمريكا الجنوبية، وأسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق في كندا.