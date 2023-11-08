عدد شهداء غزة يفوق 10 آلاف شخص

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين بسبب القصف الإسرائيلي في قطاع غزة 10569، منهم 4324 طفلاً.

وزارة الصحة في غزة؛ أشارت إلى أن عدد الجرحى بلغ 26 ألفاً و475 فلسطينياً، مشيرةً إلى تلقيها 2550 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1350 طفلاً، وفق قولها.

من جهةٍ أخرى… أكدتْ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، أنّ طفلاً غزيًا يفقد حياته كل 10 دقائق في المتوسط، بحسب المنظمة.

بدوره ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية / أن عدد الشهداء من الأطفال في غزة والضفة الغربية بلغ 5143 طفلا شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

ونقل التقرير عن وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 3900 طفل شهيد، بالإضافة إلى وجود 1200 طفل مفقود تحت الأنقاض في عداد الموتى.