طقس يميل للاعتدال على معظم مناطق البلاد

8 نوفمبر، 2023 9:33 ص
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راس الهلال

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يميل الطقس للاعتدال على معظم مناطق البلاد خاصة بما يتعلق بدرجات الحرارة.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض المناطق قد يتخللها سقوط مطر خفيف، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المناطق الجبلية.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على اغلب المناطق ما بين (26–29)مْ.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25–29)مْ.

بينما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29–33)مْ.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-32)مْ.

8 نوفمبر، 2023 9:33 ص
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