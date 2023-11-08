سفير بريطانيا لـ”دبيبة”: ندعم إجراء الانتخابات الليبية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، سفير بريطانيا الجديد لدى ليبيا مارتن لونغدن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة إن السفير البريطاني، أعرب خلال اللقاء عن دعم بلاده للجهود المحلية والدولية لاستقرار ليبيا وإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ومتفق عليها، وخطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن الملف الليبي في كافة جوانبه.

من جانبه، أكد الدبيبة، موقف بلاده شعبا وحكومة مما يحدث في غزة ودعمهم للشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود الدولية في دعم ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق دستور دائم للبلاد.

كما ناقش اللقاء عودة السفارة البريطانية للعمل من طرابلس بشكل كامل، بعد عودتها الجزئية، وزيادة تسهيل إجراءات التأشيرات للمواطنين وتفعيل التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

وبحث اللقاء مساهمة السفارة في تسهيل إجراءات الموفدين الجدد في خطة الحكومة من حيث القبول والتأشيرات لاختيار المملكة المتحدة وجهةً لدراستهم.