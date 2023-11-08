سجل جوائز الكرة الذهبية في آخر 6 سنوات

أخبار ليبيا 24

أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية يوم 30 أكتوبر الماضي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، حيث فاز بجائزة هذا العام، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي تنافس عليها مع النجم الفرنسي كليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وفيما يأتي أسماء لاعبي كرة القدم الفائزين بالكرة الذهبية خلال آخر ست سنوات.

2023: ميسي

عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقمه القياسي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2023 المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” في حفل “بالون دور” في باريس.

وأضاف ميسي هذا التتويج كثامن كرة ذهبية يحققها في تاريخه، والثالثة له على مدار الست سنوات الماضية.

2022: كريم بنزيما

توج هداف ريال مدريد السابق والمنتخب الفرنسي، كريم بنزيما، بجائزة الكرة الذهبية لأحسن لاعب في العالم لعام 2022، متقدما على لاعب بايرن ميونيخ والمنتخب السنغالي، ساديو ماني.

2021: ميسي

وفي هذا كان نجم نادي باريس سان جيرمان سابقا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على موعد مع بالكرة الذهبية “السابعة” في مسيرته الاحترافية كأفضل لاعب بالعالم العام 2021.

2020: لم تمنح

وفي هذا العام أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” بشكل مفاجئ عدم منح جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، نظرا للظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد.

واعتبر الخبراء أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ آنذاك هو الخاسر الأكبر من قرار إلغاء الجائزة، بسبب تألقه اللافت هذا الموسم.

2019: ميسي

فاز بالجائزة بها ليونيل ميسي، وكانت تلك للمرة السادسة في مسيرته، وكانت هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها ميسي منافسًا آخرًا، حيث كان متساويا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بخمس كرات ذهبية.

2018: لوكا مودريتش

توّج لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، حيث اختير لاعب وسط ريال مدريد بالإجماع أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وذلك عقب حصوله كذلك على جائزة “الأفضل” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).