حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية ويوقع إصابات

أخبار ليبيا 24

استهدفَ مقاتلو حزب الله اللبناني قوة مُشاة إسرائيلية في موقع شوميرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بحسب بيان الحزب.

وأكد الحزب اللبناني في بيانه أن هذا الهجوم؛ أدى إلى إيقاع إصابات مؤكَّدة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

من جهةٍ أخرى.. قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إن بلادهُ «تتخذ وضعاً دفاعياً على الجبهة اللبنانية» على حد قوله

وأضاف المسؤول الإسرائيلي في تصريحات صحفية: «بعد يوم واحد من القضاء على حماس ستطبق إسرائيل الدروس المستفادة» على مقاتلي حزب الله اللبناني» على حد تعبيره

وفي وقتٍ سابق.. استهدف حزب الله اللبناني، التجهيزات الفنية لموقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي.

حزب الله اللبناني، وفي بيان له أكد أنّ قواته «استهدفت الموقع بالصواريخ الموجهة وحققت فيها إصابات مباشرة، إلى جانب استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وتجهيزاته الفنية والتجسسية» بحسب بيان الحزب.