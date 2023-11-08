جيرمي برنت يبحث مع ممثل البنك الدولي في ليبيا احتياجات إعادة الإعمار في درنة 

8 نوفمبر، 2023 11:50 م
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أخبارليبيا24 

بحث القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيـا بالإنابة جيريمي برنت مع الممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا هنريت ڤون كالتنبورن ستاتشو، احتياجات إعادة الإعمار في درنة. 

واستعرض الجانبان كذلك خلال اللقاء احتياجات غيرها من المجتمعات المتضررة من الفيضانات. 

وأكد الجانبان أنه من حق الليبيين أن يتوقعوا نهجًا منسقًا على المستوى الوطني لإعادة الإعمار يضع احتياجات ضحايا الفيضانات أولاً. 

ولفت برنت و  ستاتشو إلى أن هذا النهج المنسق يكون مع ضمانات الشفافية والدعم الفني الدولي القوي. 

8 نوفمبر، 2023 11:50 م
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