تراجع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بليبيا

أخبار ليبيا 24

تراجعت، أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها الحاد الثلاثاء. وجاء التراجع، بالتزامن مع شحن المصرف التجاري الوطني بطاقات أعمال بقيمة 100 دولار، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة.

وانخفض سعر الدولار، إلى 5.95 دينار، بعدما قفز إلى مستوى 6.27 دينار أمس، كما هبط سعر اليورو إلى 6.22 دينار مقابل 6.64 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 7.20 دينار من 7.60 دينار أمس.

وخسر، سعر صرف الليرة التركية درهمين، مسجلًا 0.20 دينار مقابل 0.22 دينار أمس، كما تراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.83 دينار مقابل 1.95 دينار أمس.

ووصف، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، الثلاثاء، عمليات المضاربة في سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي بأنها “وهمية” ومحاولات يائسة لضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي.

وقال حماد، في بيان: “نطمئن جميع أبناء الشعب الليبي أن ما يقوم به تجار السوق الموازي للعملات الأجنبية من مضاربات وهمية بهدف رفع قيمتها، ما هي إلا محاولات يائسة ممن يقفون وراءهم؛ بغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وليستمر فسادهم الممنهج واستفادتهم غير المشروعة، وإيقاف حركة الإعمار والتنمية التي لن تتحققَ مكاسبهم عبرها”.

وأكد حماد، أن توفير النقد الأجنبي وبالأسعار المحددة رسميًا، هو أمر مستمر وطبيعي وعبر الأدوات الرسمية للدولة.

وقال، إن جميع المصارف دون استثناء تقوم بفتح الاعتمادات المستندية لمستحقيها، وكذلك استمرار عمليات شحن البطاقات الخاصة بالعملة الأجنبية للمواطنين تسير بشكل طبيعي وعبر جميع المصارف ودون استثناء.