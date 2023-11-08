بلينكن: يجب ألا تعاود إسرائيل احتلال غزة بعد الحرب

أخبار ليبيا 24

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى ضرورة عدم احتلال إسرائيل احتلال قطاع غزة، بعد نهاية الحرب

وعبر بلينكن خلال لقاء صحفي عن رفضه فكرة التهجير القسري للفلسطينيين قائلاً: «يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، لا الآن ولا بعد الحرب». على حد تعبيره.

وفي الأثناء… قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن قواته قسمت قطاع غزة إلى شرطين، جنوبًا وشمالاً.

المتحدث باسم الجيش أوضح في تصريحاتٍ صحفية أن «ضربات كبيرة تُشن حالياً وستتواصل هذه الليلة وفي الأيام المقبلة، وأن القوات قسمت غزة إلى شطرين»، على حد قوله.

وفيما سبق… قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها واسعة النطاق المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بما يعادل قنبلتين نوويتين.