بحث آلية لأرشفة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وحفظ نماذج مؤمنة وفق المعايير الدولية

8 نوفمبر، 2023 11:59 ص
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 أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية انعقاد مناقشة لبحث خطة آلية أرشفة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وحفظ النماذج المؤمنة وفق المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا لمشروع “الانطلاقة”، ويقودها رئيس المصلحة اللواء طارق الثمن، وذلك لبحث محاور تطور العمل في المشروع، حسب بيان الوزارة، أمس الثلاثاء.

وتابع الاجتماع أعمال المطابقة بالسجلات المدنية، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات المستقبلية لتحسين نظام المطابقة في مشروع “الانطلاقة”.

وركزت اللجنة على الآليات والتقنيات المحتملة التي يمكن أن تدعم عملية المطابقة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

8 نوفمبر، 2023 11:59 ص
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