النيابة تحبس مسؤولين بالمصرف الليبي الخارجي على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي

8 نوفمبر، 2023 4:24 م
0 0

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤولين بالمصرف الليبي الخارجي على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي. وقال مكتب النائب العام، إن سلطة التحقيق حرّكت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية؛ ونائبه في المصرف الليبي الخارجي.

وأضاف، أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بحث واقع انحراف مسؤولي الإدارة عن مقتضيات صيانة المصلحة المعهودة إليهما.

وقال المكتب، إن البحث كشف عن تحللهما من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، عند معاملة تعهد المصرف، بدفع خمسة ملايين وسبعمائة وسبعة وستين ألفاً وأربعة يورو، لفائدة جهاز وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، بأمر أداة التنفيذ المتعاقد معها على تنفيذ نفق الطرق الحديدية في مدينة طرابلس.

وأضاف، أن ذلك تسبب في إحداث ضرر جسيم بالمال العام نتيجة ترك مسؤولية تمديد صلاحية خطاب الضمان، وبذلك انتهى المحقق إلى حبسهما على ذمة القضية.

الوسوم
8 نوفمبر، 2023 4:24 م
0 0

المزيد من الأخبار

علماء أوروبيون: 2023 سيكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق منذ 125 ألف عاما

8 نوفمبر، 2023 3:59 م

بلينكن: يجب ألا تعاود إسرائيل احتلال غزة بعد الحرب

8 نوفمبر، 2023 3:56 م

حزب الله يستهدف قوة إسرائيلية ويوقع إصابات

8 نوفمبر، 2023 3:55 م

مقتل عناصر من قوات النظام السوري في هجمات شنّها داعش

8 نوفمبر، 2023 3:54 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى