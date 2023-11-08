القسّام تدمر 14 دبابة وآلية إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

دمّرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، 14 دبابة وآلية إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانٍ لها: «إن عناصرها دمّروا، منذ صباح اليوم، 14 آلية لجيش الاحتلال بين دبابة وناقلة جنود على محاور القتال في غزة وشمال القطاع»، بحسب البيان.

وفيما سبق… تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من تدمير دبابة، 4 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن القسّام قولها: «دمرنا أربع آليات صهيونية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، بقذائف الياسين 105 منذ فجر اليوم».

وفيما سبق تمكنت القسام من تدمير آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس.

وأوضحتْ الكتائب أنها تمكنت من قصف الآليتين تم بقذائف الياسين 105، وذلك عبر نصب كمين محكم للقوات المتوغلة في منطقة الفراحين، بحسب بياناتها.