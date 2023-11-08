القبض على شخص متهم بقتل طفلة عام 2016 في سبها
أخبار ليبيا 24
تمكن عناصر الأمن بمديرية أمن سبها اليوم الأربعاء من القبض على شخص بعد قيامه بجريمة القتل في حق طفلة لا تتجاوز الثلاثة سنوات عام 2016 .
وتمكن أعضاء وحدة والتحري بمركز شرطة القرضة من القبض على المدعو”م. ه. ع. م” ليبي الجنسية.
وبالتحقيق معه اعترف بقيامه هو وشريكه بسرقة أقراط الذهب من أذنيها وهم تحت تأثير المخدرات وعند خوفهم من أنها ستخبر والدتها قاموا بخنقها بدون أي شفقه ولا رحمة حتى فارقت الحياة وجرها ورميها في إحدى الحظائر الخاصة بالأغنام ولاذوا بالفرار.