القبض على شخص متهم بقتل طفلة عام 2016 في سبها

8 نوفمبر، 2023 7:33 م
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أخبار ليبيا 24

تمكن عناصر الأمن بمديرية أمن سبها اليوم الأربعاء من القبض على شخص بعد قيامه بجريمة القتل في حق طفلة لا تتجاوز الثلاثة سنوات عام 2016 .

وتمكن أعضاء وحدة والتحري بمركز شرطة القرضة من القبض على المدعو”م. ه. ع. م” ليبي الجنسية.

وبالتحقيق معه اعترف بقيامه هو وشريكه بسرقة أقراط الذهب من أذنيها وهم تحت تأثير المخدرات وعند خوفهم من أنها ستخبر والدتها قاموا بخنقها بدون أي شفقه ولا رحمة حتى فارقت الحياة وجرها ورميها في إحدى الحظائر الخاصة بالأغنام ولاذوا بالفرار.

8 نوفمبر، 2023 7:33 م
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