“الصحة العالمية”: ندعم المشروعات الصحية في ليبيا ومواصلة تطويرها

8 نوفمبر، 2023 8:16 م
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أخبار ليبيا 24

قال رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، أحمد زويتن دعم المنظمة مشاريع وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، ومواصلة تطوير مجالات الشراكة وإثرائها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء وكيل الوزارة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو.

وناقش الجانبان خطط عمل محددة ومتكاملة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للطوارئ الصحية للعام 2024 – 2025، في إطار العمل على الارتقاء وتحسين المنظومة الصحية.

كما تناول الاجتماع خطط العمل المشتركة لتدريب العاملين الصحيين وتعزيز خدمات العناية الفائقة، وخدمات الصحة النفسية.

وأعرب كوكو عن حرص وزارة الصحة على تعزيز الشراكة مع منظمة الصحة العالمية في تنفيذ المشاريع الصحية والتركيز على الاحتياجات وفق الأهمية.

8 نوفمبر، 2023 8:16 م
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